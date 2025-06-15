Джилардино заменит Индзаги на посту главного тренера «Пизы», вышедшей в Серию А — Скира

Новым главным тренером «Пизы», квалифицировавшейся в Серию А по итогам сезона-2024/2025, может стать экс-форвард сборной Италии Альберто Джилардино. Как сообщает инсайдер Николо Скира в своём аккаунте в X (бывший Twitter), специалисту готовы предложить контракт до 2027 года.

13 июня пресс-служба «Пизы» объявила об уходе с поста главного тренера другого бывшего форварда сборной Италии, Филиппо Индзаги. Под его руководством команда заняла второе место в минувшем сезоне Серии В и завоевала прямую путёвку в элитный дивизион.

Последним клубом в карьере Джилардино был «Дженоа», который он возглавлял с декабря 2022-го по ноябрь 2024 года. В бытность футболистами оба игрока выступали за «Милан», в составе которого стали обладателями Лиги чемпионов УЕФА — 2006/2007.