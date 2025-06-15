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«Бавария» определила двух игроков на случай срыва трансфера Нико Уильямса из «Атлетика»

«Бавария» определила двух игроков на случай срыва трансфера Нико Уильямса из «Атлетика»
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Стали известны два футболиста, которых попытается приобрести «Бавария» в случае срыва трансфера испанца Нико Уильямса из «Атлетика» Бильбао. Как сообщает инсайдер Кристиан Фальк для издания The Daily Briefing, альтернативами являются форвард «Милана» Рафаэл Леау и вингер «ПСЖ» Брэдли Баркола.

Ранее сообщалось, что «Бавария» определила Нико Уильямса в качестве приоритетной цели на лето, готова заплатить требуемые за него € 60 млн, но не может договориться с самим футболистом по условиям контракта.

На Рафаэла Леау, в свою очередь, претендует «Арсенал», для которого, как и для «Баварии», Нико Уильямс является планом А на левый фланг атаки.

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