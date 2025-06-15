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Тейани Рейндерс рассказал о переговорах с «Манчестер Сити»

Тейани Рейндерс рассказал о переговорах с «Манчестер Сити»
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Новичок английского «Манчестер Сити» Тейани Рейндерс рассказал о переговорах с «горожанами», а также высказался о времени, проведённом в «Милане».

«Они связались с моим отцом в конце сезона в поисках восьмёрки, и для меня не было больших сомнений, хочу ли я присоединиться к «Манчестер Сити» — одному из самых больших клубов в мире на данный момент. В итоге выбор был сделан легко.

Конечно, «Милан» всегда будет в моём сердце, два действительно хороших сезона там, знакомство с очень хорошими людьми, но вы также должны смотреть на спортивный путь, и я хочу достичь некоторых целей в своей карьере, и я думаю, что смогу достичь их здесь быстро», — приводит слова Рейндерса City Xtra.

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