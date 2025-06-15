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Демикелис: Серхио Рамос — лабораторный случай, который нужно изучить досконально

Демикелис: Серхио Рамос — лабораторный случай, который нужно изучить досконально
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Бывший главный тренер «Ривер Плейт» и «Монтеррея» Мартин Демикелис высказался о 39-летнем защитнике мексиканской команды Серхио Рамосе.

«Я лично звонил Серхио в прошлом году, чтобы пригласить его в «Ривер Плейт», когда он уже был свободным агентом. Он выслушал меня, подумал и через несколько дней поблагодарил, но отклонил предложение. Когда я возглавил «Ривер», Рамос был первым игроком, которого я попросил в качестве усиления. Директора предприняли попытку, но она не удалась, а на этом последнем рынке Серхио оценил огромные усилия «Монтеррея» и наконец принял вызов. Для меня было большой гордостью тренировать его.

Я всегда говорил, что Серхио — это уникальный случай, лабораторный случай, который нужно изучить досконально. В 39 лет он обладает физиологией, которая редко встречается ранее. Его мышечная масса, сила, интенсивность и скорость находятся на высочайшем уровне, но прежде всего я бы отметил его амбиции и соревновательный драйв. Рамос — идеальный пример тактической интенсивности. То, как он тренируется, достойно восхищения», — приводит слова Демикелиса AS.

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