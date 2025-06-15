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«Наполи» хочет купить у «Севильи» Хуанлу Санчеса — Mundo Deportivo

«Наполи» хочет купить у «Севильи» Хуанлу Санчеса — Mundo Deportivo
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Защитник Хуанлу Санчес имеет шансы перейти из «Севильи» в «Наполи». Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Согласно источнику, клубы уже обсуждают возможный трансфер. Сам игрок на данный момент находится в расположении молодёжной сборной Испании, которая играет на чемпионате Европы U21. Спортивный директор итальянского клуба Джованни Манна провёл переговоры с представителями испанского коллектива, сам футболист готов продолжить карьеру в Серии А, но «Севилья» не спешит расставаться со своим воспитанником.

Хуанлу сейчас не думает о возможном трансфере, поскольку сосредоточен на выступлении за национальную команду. Отмечается, что «Наполи» готов предложить до € 15 млн, «Севилья» настаивает на € 20 млн.

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