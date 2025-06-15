Футболист махачкалинского «Динамо» Эгаш Касинтура женился на гражданке России

Нападающий махачкалинского «Динамо» Эгаш Касинтура женился. Фотографией с церемонии бракосочетания поделилась пресс-служба дагестанского клуба.

«Поздравляем Эгаша Касинтуру и Дарью с днём свадьбы! Счастья вам, любви без границ и светлого совместного будущего!» — говорится в сообщении пресс-службы в официальном телеграм-канале махачкалинского «Динамо».

Фото: ФК «Динамо» Махачкала

Эгаш Касинтура перебрался в «Динамо» летом 2023 года в статусе свободного агента. В России анголец выступает с 2021 года, когда подписал контракт с «Уфой», которая стала первой профессиональной командой в его карьере. В сезоне-2024/2025 Касинтура провёл 32 матча за бело-голубых, забил четыре гола и четырежды ассистировал партнёрам по команде.