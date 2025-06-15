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Буффон подтвердил назначение Гаттузо на пост тренера сборной Италии

Буффон подтвердил назначение Гаттузо на пост тренера сборной Италии
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Легендарный итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон, ныне работающий в Итальянской федерации футбола, прокомментировал новость о назначении Дженнаро Гаттузо на пост главного тренера сборной страны.

«Гаттузо — новый главный тренер сборной Италии. Мы сделали лучший выбор», — приводит слова Буффона журналист Маттео Моретто в соцсети Х (ранее Twitter).

5 июня Гаттузо покинул пост главного тренера хорватского «Хайдука». В течение карьеры Гаттузо также возглавлял «Марсель», «Валенсию», «Наполи», «Милан» и другие команды. После двух туров группового этапа квалификации к чемпионату мира 2026 года сборная Италии набрала три очка и занимает третье место.

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