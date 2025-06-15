Касинтура может получить гражданство России, игрок «Динамо» Мх женился на россиянке

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов заявил, что ангольский нападающий команды Эгаш Касинтура может получить паспорт РФ после заключения брака с гражданкой России. Ранее в телеграм-канале команды появилась свадебная фотография футболиста с поздравлениями от клубной пресс-службы.

«Теперь проблем с получением гражданства нет. Он женился на гражданке России, теперь он быстро сможет получить паспорт. От клуба сейчас уже ничего не требуется. Только потом потребуется помощь с документами с футбольным гражданством, если ему захочется. А так, подаются документы, и всё — обычная процедура, согласно федеральному закону. Если захочет — спокойно получит, — сказал Газизов «Матч ТВ».

Эгаш Касинтура выступает в России с лета 2021 года. В случае получения российского гражданства нападающий перестанет считаться легионером в Российской Премьер-Лиге. В сборную Анголы 27-летний футболист не вызывался. Таким образом, в случае приобретения российского паспорта Касинтура может претендовать на вызов в сборную России.