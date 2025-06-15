Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Ахли — Интер Майами. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Касинтура может получить гражданство России, игрок «Динамо» Мх женился на россиянке

Касинтура может получить гражданство России, игрок «Динамо» Мх женился на россиянке
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов заявил, что ангольский нападающий команды Эгаш Касинтура может получить паспорт РФ после заключения брака с гражданкой России. Ранее в телеграм-канале команды появилась свадебная фотография футболиста с поздравлениями от клубной пресс-службы.

«Теперь проблем с получением гражданства нет. Он женился на гражданке России, теперь он быстро сможет получить паспорт. От клуба сейчас уже ничего не требуется. Только потом потребуется помощь с документами с футбольным гражданством, если ему захочется. А так, подаются документы, и всё — обычная процедура, согласно федеральному закону. Если захочет — спокойно получит, — сказал Газизов «Матч ТВ».

Эгаш Касинтура выступает в России с лета 2021 года. В случае получения российского гражданства нападающий перестанет считаться легионером в Российской Премьер-Лиге. В сборную Анголы 27-летний футболист не вызывался. Таким образом, в случае приобретения российского паспорта Касинтура может претендовать на вызов в сборную России.

Материалы по теме
Фото
Футболист махачкалинского «Динамо» Эгаш Касинтура женился на гражданке России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android