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«Главная команда Италии». Гвардиола — о «Ювентусе»

«Главная команда Италии». Гвардиола — о «Ювентусе»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высоко отозвался о «Ювентусе», с которым английская команда сыграет в 3-м туре группового этапа клубного чемпионата мира. Встреча состоится 26 июня.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа G. 3-й тур
26 июня 2025, четверг. 22:00 МСК
Ювентус
Турин, Италия
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы уже играли с «Ювентусом» в нынешнем сезоне, уступили в Турине, но сейчас у них будет новый тренер. Речь идёт о самой главной команде Италии – вероятно, не всей Европы, но точно наиболее популярной в Италии.

Эта игра решит, кто займёт первое место в группе. «Юве» – великолепная команда по ряду показателей, я с нетерпением жду новой встречи с ними», — приводит слова Гвардиолы Sport Mediaset.

В группе G, помимо «Манчестер Сити» и «Ювентуса», сыграют «Аль-Айн» (ОАЭ) и «Видад» (Марокко).

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