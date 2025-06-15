«Главная команда Италии». Гвардиола — о «Ювентусе»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высоко отозвался о «Ювентусе», с которым английская команда сыграет в 3-м туре группового этапа клубного чемпионата мира. Встреча состоится 26 июня.

«Мы уже играли с «Ювентусом» в нынешнем сезоне, уступили в Турине, но сейчас у них будет новый тренер. Речь идёт о самой главной команде Италии – вероятно, не всей Европы, но точно наиболее популярной в Италии.

Эта игра решит, кто займёт первое место в группе. «Юве» – великолепная команда по ряду показателей, я с нетерпением жду новой встречи с ними», — приводит слова Гвардиолы Sport Mediaset.

В группе G, помимо «Манчестер Сити» и «Ювентуса», сыграют «Аль-Айн» (ОАЭ) и «Видад» (Марокко).