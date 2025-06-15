«Аль-Ахли» — «Интер Майами»: Лионель Месси в стартовом составе на матче открытия КЧМ-2025

Сегодня, в ночь с 14 на 15 июня, пройдёт матч открытия клубного чемпионата мира по футболу, в котором сыграют «Аль-Ахли» из Египта и американский «Интер Майами». Команды будут играть на стадионе «Хард Рок» (Майами, Флорида, США). Свисток арбитра, ознаменующий начало матча и всего турнира, прозвучит в 3:00 мск. Команды объявили стартовые составы.

«Аль-Ахли»: Мохамед Эль-Шенави, Яссер Ибрахим, Мохамед Хани, Ахмед Кука, Ашраф Дари, Марван Аттия, Эмам Ашур, Трезеге, Хамди Фати, Мохамед Бен Ромдане, Вессам Абу Али. Главный тренер египетской команды — Хосе Ривейро (Испания).

«Интер Майами»: Оскар Устари, Максимилиано Фалькон, Ноа Аллен, Йен Фрэй, Томас Авилес, Тадео Алленде, Серхио Бускетс, Федерико Редондо, Теласко Сеговия, Лионель Месси и Луис Суарес. Главный тренер американцев — Хавьер Маскерано (Аргентина).

Напомним, в прямом эфире игру «Аль-Ахли» — «Интер Майами» покажет онлайн-кинотеатр Okko.

Клубный чемпионат мира по футболу состоится с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. В турнире примут участие 32 клуба, которые будут распределены на восемь групп по четыре команды. Два лучших коллектива из каждой группы выйдут в стадию плей-офф.

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