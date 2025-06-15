Усман Дембеле назвал величайшего футболиста в истории

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле назвал спортсменов, которые его вдохновляли.

«Я не знал Майкла Джордана, но я видел «Последний танец», и это невероятно. Подумать только, что раньше не было социальных сетей, и все же он сумел выйти за рамки поколений. То, что он сделал с « Буллз», — фантастика. И я вырос, наблюдая за «Барселоной», так что, естественно, Лео Месси. Для меня он величайший. Он игрок, который меня вдохновляет, он уникален!» — приводит слова Дембеле Mundo Deportivo.

Дембеле выступает за «ПСЖ» с 2023 года. Контрактное соглашение футболиста с французским клубом рассчитано до 2028 года.