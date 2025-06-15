Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Ахли — Интер Майами. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Усман Дембеле назвал величайшего футболиста в истории

Усман Дембеле назвал величайшего футболиста в истории
Комментарии

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле назвал спортсменов, которые его вдохновляли.

«Я не знал Майкла Джордана, но я видел «Последний танец», и это невероятно. Подумать только, что раньше не было социальных сетей, и все же он сумел выйти за рамки поколений. То, что он сделал с « Буллз», — фантастика. И я вырос, наблюдая за «Барселоной», так что, естественно, Лео Месси. Для меня он величайший. Он игрок, который меня вдохновляет, он уникален!» — приводит слова Дембеле Mundo Deportivo.

Дембеле выступает за «ПСЖ» с 2023 года. Контрактное соглашение футболиста с французским клубом рассчитано до 2028 года.

Материалы по теме
Шоу имени Месси начинается! Как выступит Лионель на клубном чемпионате мира?
Шоу имени Месси начинается! Как выступит Лионель на клубном чемпионате мира?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android