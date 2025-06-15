«Из-за критики было непросто выходить на улицу». Черчесов — о сборной России перед ЧМ-2018

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, как изменилось отношение людей к нему после чемпионата мира 2018 года.

«Люди с усами (речь об акции «усы надежды». — Прим. «Чемпионата») встречали после ЧМ-2018? Врать не буду, я не считал [сколько их было]. Другое дело, что до чемпионата мира было на улицу выходить непросто, потому что все критиковали, а после чемпионата мира наоборот — хвалили. Поэтому по большому счету ничего не изменилось. Усы всякие и так далее — наверное, ваш брат постарался, чтобы люди что‑то в этом плане делали. Естественно, самое главное — ребята, которые реально играли, выигрывали, давали людям возможность радоваться. Там и усы появляются, и ещё что‑то — это уже детали...» — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, сборная России под руководством Черчесова дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира, где уступила будущим финалистам хорватам в серии послематчевых пенальти (2:2, 3:4 пен.). Это лучший результат в истории российский национальной команды на мундиалях.

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