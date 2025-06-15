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«Важно избежать позора». Буффон – о предстоящем назначении Гаттузо в сборную Италии

«Важно избежать позора». Буффон – о предстоящем назначении Гаттузо в сборную Италии
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Легендарный итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон, ныне работающий в Итальянской федерации футбола высказался о предстоящем назначении Дженнаро Гаттузо на пост главного тренера сборной страны.

«Мы начинаем с того, с чего всегда начинали после непростых моментов. Самое важное — избежать позора, не достойного Италии. Сегодня побеждать трудно с кем угодно, но есть разница между просто поражением и поражением определённого рода. И с этим можно работать, внося коррективы», — приводит слова Буффона ANSA.

5 июня Гаттузо покинул пост главного тренера хорватского «Хайдука». В течение карьеры Гаттузо также возглавлял «Марсель», «Валенсию», «Наполи», «Милан» и другие команды.

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