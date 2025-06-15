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Де ла Фуэнте – о давлении на Ямаля: в Испании склонны к самоуничтожению

Де ла Фуэнте – о давлении на Ямаля: в Испании склонны к самоуничтожению
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Главный тренер национальной команды Испании Луис де ла Фуэнте высказался о давлении на 17-летнего полузащитника Ламина Ямаля.

«В Испании мы склонны к самоуничтожению — возносим до небес, а потом из-за одной ошибки кричим: «Нет, он не тот». В жизни важен баланс — ни эйфории в успехе, ни отчаяния при неудаче. Нужно быть сдержанными», — приводит слова де ла Фуэнте Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что Ямаль стал самым дорогим футболистом мира по версии Transfermarkt. В данный момент испанский футболист «Барселоны» оценивается в € 200 млн. По данным СМИ, Ямаль является одним из главных претендентов на получение «Золотого мяча» — 2025.

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