Стало известно отношение Флика на возможный трансфер Нико Уильямса в «Барселону»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик одобрил трансфер вингера «Атлетика» и сборной Испании Нико Уильямсом и уже провёл разговор с ним. Об этом сообщает испанское издание Sport.es.

По информации источника, немецкий специалист объяснил 22-летнему испанцу проект клуба, игровую модель и предполагаемую роль в команде. Отмечается, что Уильямс также выразил желание перейти в «Барселону», сообщив об этом своим одноклубникам по сборной Испании: Ламину Ямалю, Педри, Фермину Лопесу и Пау Кубарси.

Сообщается, что «Атлетик» не планирует вести переговоры и будет требовать выплату полной суммы отступных, которая составляет € 62 млн. Агент испанца Феликс Тайнта уже провёл встречу со спортивным директором каталонцев Деку для обсуждения возможного трансфера.

Ранее сообщалось, что серьёзный интерес к игроку проявляют «Бавраия» и «Арсенал». Баскский клуб, в свою очередь, намерен продлить соглашение Нико на рекордных для бискайцев условиях.

У чемпиона Европы действующий контракт с клубом из Бильбао, который рассчитан до 2027 года. Всего за карьеру на клубном уровне младший Уильямс провёл 167 матчей во всех турнирах, забил 31 гол и отдал 30 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в € 70 млн.

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