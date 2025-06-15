«Порту» готов подать в суд на «Барселону», если каталонцы купят 16-летнего форварда Варелу

«Порту» угрожает подать в суд на «Барселону» и разорвать отношения, если те подпишут 16-летнего игрока загребского «Динамо» Кардозу Варелу, сообщает Sport.es.

По данным источника, «Порту», через своего президента Андре Виллаш-Боаша, направил официальные запросы как в адрес «Барселоны», так и в Федерацию футбола Испании, чтобы подтвердить, действительно ли каталонцы намерены подписать молодого игрока.

«Порту» считает, что футболиста буквально «похитили» из страны, чтобы перевезти в хорватский клуб, а затем продать в команду более высокого уровня. Клуб намерен заблокировать сделку и пригрозил «Барселоне» разрывом институциональных отношений, если та подпишет игрока, переговоры по которому прошли в четверг в Барселоне с участием спортивного директора Деку и агента футболиста Энди Бары.

Крайний нападающий считался одним из самых перспективных игроков в академии «Порту», и за ним следили многие клубы. клуб пытался продлить с ним контракт, но договориться не удалось, и, как утверждается, в один день он просто исчез с тренировок и из страны. «Порту» выяснил, что его агенты увезли игрока в Хорватию, где он подписал контракт с клубом четвёртого дивизиона, чтобы использовать его как трамплин для последующего перехода. Клуб подал жалобу за нарушение контракта и «похищение несовершеннолетнего» — дело сейчас изучает ФИФА.