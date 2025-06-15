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Портал FourFourTwo назвал команду величайших игроков всех времён, включив Роналду и Месси

Портал FourFourTwo назвал команду величайших игроков всех времён, включив Роналду и Месси
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Статистическо-аналитический портал FourFourTwo представил символическую команду из лучших игроков мира в истории футбола.

В данную команду вошли два лучших игрока по числу выигранных самых престижных индивидуальных наград — «Золотых мячей» от France Football: Лионель Месси (8) и Криштиану Роналду (5).

Полностью состав сборной величайших игроков всех времён выглядит следующим образом:

Вратарь: Мануэль Нойер (Германия);

Защита: Карлос Алберто (Бразилия), Паоло Мальдини (Италия), Бобби Мур (Англия), Франко Барези (Италия);

Полузащита: Лотар Маттеус (Германия), Андрес Иньеста (Испания), Диего Марадона (Аргентина);

Нападение: Лионель Месси (Аргентина), Пеле (Бразилия), Криштиану Роналду (Португалия).

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