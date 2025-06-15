Черчесов назвал самый качественный матч сборной России на ЧМ-2018. Это не игра с Испанией

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о самом качественном матче своей команды на домашнем чемпионате мира по футболу в 2018 году.

«В моём понимании с Хорватией был самый качественный матч у нас — именно по игре. Испанцев мы убираем. Далич после чемпионата мира играл с испанцами в Лиге наций и 0:6 им проиграл. А затем он мне в Лондоне сказал, что хотел с ними сыграть в футбол. А мы вот окопались. Ребята не верили — они не хотели менять схему игры. Проводил индивидуальные беседы, только на второй‑третий день перебороли», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, сборная России играла с Хорватией в четвертьфинале мундиаля. Российская команда уступила по итогам послематчевой серии пенальти (2:2, 3:4 пен.), а хорваты под руководством Златко Далича дошли до финала турнира.

Как сборная России играет при Карпине: