«Надеюсь, мы научимся ценить его по достоинству». Тренер сборной Испании – о Морате

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о капитане национальной команды Альваро Морате.

«Мы все должны понимать и принимать ошибки других как нечто естественное. В любом случае, Альваро Мората — великолепный капитан, отличный игрок, пример для всех нас, и он должен быть признан по заслугам за свою карьеру. Надеюсь, со временем мы научимся ценить его по достоинству», — приводит слова де ла Фуэнте Mundo Deportivo.

Напомним, Мората не забил пенальти в послематчевой серии в финале Лиги наций со сборной Португалии (2:2, 3:5 пен). На счету Морты 86 матчей за национальную команду Испании.