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«Надеюсь, мы научимся ценить его по достоинству». Тренер сборной Испании – о Морате

«Надеюсь, мы научимся ценить его по достоинству». Тренер сборной Испании – о Морате
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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о капитане национальной команды Альваро Морате.

Лига наций УЕФА . Лига А. Финал
08 июня 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
2 : 2
5 : 3
Испания
0:1 Субименди – 21'     1:1 Мендеш – 26'     1:2 Оярсабаль – 45'     2:2 Роналду – 61'    

«Мы все должны понимать и принимать ошибки других как нечто естественное. В любом случае, Альваро Мората — великолепный капитан, отличный игрок, пример для всех нас, и он должен быть признан по заслугам за свою карьеру. Надеюсь, со временем мы научимся ценить его по достоинству», — приводит слова де ла Фуэнте Mundo Deportivo.

Напомним, Мората не забил пенальти в послематчевой серии в финале Лиги наций со сборной Португалии (2:2, 3:5 пен). На счету Морты 86 матчей за национальную команду Испании.

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