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Тренер «ПСЖ» Луис Энрике пришёл полуголым на тренировку перед КЧМ-2025

Тренер «ПСЖ» Луис Энрике пришёл полуголым на тренировку перед КЧМ-2025
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Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике вышел на тренировку парижан лишь в коротких шортах и бейсболке.

При этом на 55-летнем испанском специалисте не было обуви и верхней одежды.

Отметим, что «ПСЖ» принимает участие на клубном чемпионате мира, который проходит в США. В матче 1-го тура группового этапа КЧМ-2025 «ПСЖ» сыграет с мадридским «Атлетико». Встреча состоится на стадионе «Роуз Боул». Начало — 15 июня в 22:00 мск. Другие команды группы B, с которыми также сыграет французский гранд — бразильский «Ботафого» и «Сиэтл Саундерс», представляющий США.

В турнире примут участие 32 клуба, которые распределены на восемь групп по четыре команды. Два лучших коллектива из каждой группы выйдут в стадию плей-офф.

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