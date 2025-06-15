Радимов высказался о прорыве Дзюбы в сборной России на ЧМ-2018

Бывший российский футболист Владислав Радимов высказался об игре форварда Артёма Дзюбы на домашнем чемпионате мира 2018 года в составе национальной команды.

«Чемпионат мира придал уверенности Дзюбе. Ему пришлось пройти через трудности, которые его и закалили. Когда идёт хорошо — это одна история. А тут перед чемпионатом мира от него отказался тренер — пришлось ехать за практикой в Тулу. Пришлось доказывать не столько себе, сколько Станиславу Черчесову, что он нужен сборной», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, на мундиале в России Артём изначально оказался вторым выбором в нападении сборной России, однако по ходу турнира Дзюба стал основным игроком команды и забил три гола в пяти матчах.

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