Игрок «Аль-Ахли» ушёл в слезах после травмы в начале матча с «Интер Майами» на КЧМ

В эти минуты проходит матч открытия клубного чемпионата мира по футболу, в котором играют «Аль-Ахли» из Египта и американский «Интер Майами». На момент написания новости идёт первый тайм. Счёт 0:0.

«Аль-Ахли» уже на 13-й минуте потерял футболиста. Травму получил полузащитник Эмам Ашур. После неудачного столкновения он получил травму плеча и покинул поле в слезах. Его заменил нападающий Ахмед Сайед.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. В турнире участвуют 32 команды, которые распределены на восемь групп по четыре клуба в каждой. Два лучших коллектива из каждой группы продолжат борьбу в стадии плей-офф.