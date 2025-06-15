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Аль-Ахли — Интер Майами. Прямая трансляция
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Игрок «Аль-Ахли» ушёл в слезах после травмы в начале матча с «Интер Майами» на КЧМ

Игрок «Аль-Ахли» ушёл в слезах после травмы в начале матча с «Интер Майами» на КЧМ
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В эти минуты проходит матч открытия клубного чемпионата мира по футболу, в котором играют «Аль-Ахли» из Египта и американский «Интер Майами». На момент написания новости идёт первый тайм. Счёт 0:0.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа A. 1-й тур
15 июня 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Аль-Ахли
Каир, Египет
2-й тайм
0 : 0
Интер Майами
Майами, США

«Аль-Ахли» уже на 13-й минуте потерял футболиста. Травму получил полузащитник Эмам Ашур. После неудачного столкновения он получил травму плеча и покинул поле в слезах. Его заменил нападающий Ахмед Сайед.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. В турнире участвуют 32 команды, которые распределены на восемь групп по четыре клуба в каждой. Два лучших коллектива из каждой группы продолжат борьбу в стадии плей-офф.

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