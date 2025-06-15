Хавбек «Аль-Ахли» не забил с пенальти в первом тайме матча открытия КЧМ с «Интер Майами»

В эти минуты проходит матч открытия клубного чемпионата мира по футболу, в котором участие принимают «Аль-Ахли» из Египта и американский «Интер Майами». Встреча проходит на стадионе «Хард Рок» (Майами, Флорида, США). На момент написания новости завершился первый тайм. Счёт ничейный — 0:0.

На 43-й минуте встречи полузащитник египетской команды Трезеге не смог реализовать 11-метровый удар. Голкипер «цапель» Оскар Устари отразил удар египтянина, а потом поймал мяч после добивания.

Напомним, ранее «Чемпионат» представил стартовые составы команд на первый матч клубного мундиаля.

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. В турнире участвуют 32 команды, которые распределены на восемь групп по четыре клуба в каждой. Два лучших коллектива из каждой группы продолжат борьбу в стадии плей-офф.

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