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«Никаких сомнений». Луис Энрике назвал игрока, который получит «Золотой мяч» — 2025

«Никаких сомнений». Луис Энрике назвал игрока, который получит «Золотой мяч» — 2025
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Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике высказался о футболисте, который заслужил главную индивидуальную награду «Золотой мяч» по итогам сезона-2024/2025.

«Золотой мяч» должен достаться Усману Дембеле. Он этого заслуживает. Никаких сомнений» — приводит слова Энрике журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсти X (ранее Twitter).

В минувшей кампании Усман Дембеле стал с «ПСЖ» победителем Лиги чемпионов УЕФА, а также чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка Франции. В составе сборной Франции он занял третье место в розыгрыше Лиги наций УЕФА. Вручение «Золотого мяча» от французского журнала France Football запланировано на сентябрь текущего года. Главными конкурентами француза в СМИ называются футболисты «Барселоны»: Ламин Ямаль, Рафинья и Педри.

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