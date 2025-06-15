«Играть с Сан‑Марино было бы предательством». Черчесов – о подготовке России к ЧМ-2018

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался о подготовке команды к чемпионату мира 2018 года. Перед ЧМ-2018 сборная России провела четыре товарищеских матча — с Бразилией (0:3), Францией (1:3), Австрией (0:1) и Турцией (1:1).

«Никогда ничего ты не делаешь просто так, тем более на таком уровне. Ты же должен, когда тебе задачу ставят, ее решать. Как решать? Играть постоянно с Сан‑Марино? Пускай Сан‑Марино на меня не обижается. Мы сами целенаправленно — слава богу, была такая возможность — выбирали таких соперников. Только в таких играх, неслучайно мы их называли контрольными, можно отсеять, отобрать, проверить. Меня как‑то друг спросил об этом же, я ответил: «Играть с Сан‑Марино было бы просто предательством по большому счету», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

Сборная России на домашнем чемпионате мира добралась до четвертьфинала, где проиграла национальной команде Хорватии, которая добралась до финала и уступила в решающем матче турнира сборной Франции.