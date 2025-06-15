«Интер Майами» с Месси не смог обыграть «Аль-Ахли» в матче открытия КЧМ-2025

Сегодня, в ночь с 14 на 15 июня, завершился матч открытия клубного чемпионата мира по футболу, в котором сыграли «Аль-Ахли» из Египта и американский «Интер Майами». Команды встречались на стадионе «Хард Рок» (Майами, Флорида, США). Игра завершилась нулевой ничьей.

На 43-й минуте матча полузащитник египтской команды Трезеге не смог реализовать 11-метровый удар. Вратарь «цапель» Оскар Устари сумел отразить попытку египтянина, а затем зафиксировал мяч после добивания. Кроме того, хавбек «Аль-Ахли» Эмам Ашур досрочно на 14-й минуте завершил встречу из-за повреждения.

Отметим, звёздные футболисты «Интер Майами» Лионель Месси, Луис Суарес и Серхио Бускетс провели на поле все 90 минут. Уругваец получил жёлтую карточку. Защитник Жорди Альба участия в матче не принимал.

Таким образом, «Интер Майами» и «Аль-Ахли» набрали по одному очку в текущем розыгырше Клубного чемпионата мира. Впереди у египетской команды встреча с бразильским «Палмейрасом». Команда под руководством Хавьера Маскерано сыграет с «Порту». Оба матча пройдут 19 июня.

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