Стало известно, кого может возглавить экс-тренер «Барселоны» Хави

Бывший главный тренер «Барселоны» Хави может продолжить карьеру в Саудовской Аравии, сообщает The Athletic.

По информации источника, им интересуется «Аль-Ахли». Они также вышли на контакт с экс-тренером «Тоттенхэма» Ангелосом Постекоглу, и он является одним из кандидатов на случай ухода главного тренера Маттиаса Яйссле.

Интерес к этим специалистам связан с возможной отставкой 37-летнего немца, который может возглавить «РБ Лейпциг», если клуб Бундеслиги не сможет договориться с основным кандидатом — Оле Вернером (экс-тренером «Вердера»).

Контракт Яйсле с «Аль-Ахли» рассчитан до 2026 года, однако он отказался от нескольких предложений нового соглашения, из-за чего клуб начал переговоры с другими кандидатами, и переговоры с Постекоглу идут очень быстро.

Постекоглу был уволен из «Тоттенхэма» в июне, Хави не работает тренером с мая 2024 года после увольнения из «Барселоны».

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