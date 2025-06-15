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Клубный ЧМ по футболу 2025: результаты на 15 июня 2025, календарь, таблица

Клубный ЧМ по футболу 2025: результаты игрового дня с 14 на 15 июня
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Сегодня, в ночь с 14 на 15 июня, завершился первый игровой день Клубного чемпионата мира по футболу, в рамках которого состоялся один матч. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с его результатом.

Турнир стартовал матчем открытия между американским «Интер Майами» и саудовским «Аль-Ахли». Встреча завершилась нулевой ничьей. Таким образом, обе команды набрали по одному очку.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа A. 1-й тур
15 июня 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Аль-Ахли
Каир, Египет
Окончен
0 : 0
Интер Майами
Майами, США

В следующем матче «Интер Майами» примет «Порту» (19 июня), а «Аль-Ахли» в этот же день сыграет с «Палмейрасом».

Напомним, победителем прошлого Клубного чемпионата мира в 2022 году стал мадридский «Реал».

Календарь КЧМ
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