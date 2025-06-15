«ПСЖ» — «Атлетико»: во сколько начало матча клубного ЧМ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 15 июня, и в ночь на 16 июня пройдёт второй игровой день клубного чемпионата мира по футболу. Во втором временном слоте сыграют французский «Пари Сен-Жермен» и мадридский «Атлетико». Команды будут играть на стадионе «Роуз Боул» (Пасадена, Калифорния, США). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Клубный чемпионат мира по футболу пройдёт с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире примут 32 клуба, команды будут разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.

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