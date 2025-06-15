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ПСЖ – Атлетико Мадрид: во сколько начало матча клубного ЧМ по футболу 2025, где смотреть прямую трансляцию

«ПСЖ» — «Атлетико»: во сколько начало матча клубного ЧМ, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 15 июня, и в ночь на 16 июня пройдёт второй игровой день клубного чемпионата мира по футболу. Во втором временном слоте сыграют французский «Пари Сен-Жермен» и мадридский «Атлетико». Команды будут играть на стадионе «Роуз Боул» (Пасадена, Калифорния, США). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Права на трансляцию матча клубного ЧМ «ПСЖ» – «Атлетико» в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа B. 1-й тур
15 июня 2025, воскресенье. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Атлетико М
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Клубный чемпионат мира по футболу пройдёт с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире примут 32 клуба, команды будут разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.

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