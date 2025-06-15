«Бавария» — «Окленд Сити»: во сколько начало матча клубного ЧМ, где смотреть трансляцию

15 июня 2025 года в матче 1-го тура группового этапа клубного чемпионата мира 2025 года сыграют мюнхенская «Бавария» и новозеландская команда «Окленд Сити». Встреча состоится на стадионе «Ти-Кью-Эл Стэдиум». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.

В прямом эфире игру «Бавария» — «Окленд Сити» покажет онлайн-кинотеатр Okko.

Клубный чемпионат мира по футболу пройдёт с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире примут 32 клуба, команды будут разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.

Необычные названия футбольных клубов: