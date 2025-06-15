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Нападающий «Зенита» Луис Энрике заявил о желании вернуться в «Ботафого»

Нападающий «Зенита» Луис Энрике заявил о желании вернуться в «Ботафого»
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Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Луис Энрике признался, что хочет вернуться в бразильский «Ботафого». Бразилец перешёл в «Зенит» в январе 2025 года.

«Очень хочется вернуться, особенно когда видишь, как команда снова усиливается и играет хорошо. Я слежу за матчами, хожу на игры — желание вернуться есть», — приводит слова Энрике Globo.

Напомним, в сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги 24-летний Луис Энрике провёл 11 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Также на счету нападающего три игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями он не отметился.

Переход Энрике в «Зенит» оценивали примерно в € 30 млн.

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