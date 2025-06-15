Стало известно, в каком клубе Поль Погба хочет продолжить свою карьеру

«Монако», как уже сообщалось, ведёт переговоры с центральным полузащитником Полем Погба.

По информации журналиста RMC Sport Фабриса Хокинса, сам французский хавбек предпочитает переход к «монегаскам». Погба даже готов пойти на финансовые уступки. 32-летний игрок уже всё подготовил, чтобы перевезти свою семью на юг Франции, если договорится с «Монако».

Напомним, Погба отбыл дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил и доступен как свободный агент. Последний раз он выходил на поле 3 сентября 2023 года. Сейчас футболисту 32 года. Он является чемпионом мира в составе своей национальной команды.

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