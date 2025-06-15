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Видео: Шапи забил невероятный гол в девятку из-за пределов штрафной в МЛС

Видео: Шапи забил невероятный гол в девятку из-за пределов штрафной в МЛС
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Российский вингер «Спортинг Канзас-Сити» Магомед-Шапи Сулейманов отметился красивейшим голом в матче МЛС с «Далласом». Игра прошла на стадионе «Чилдренс Мёрси Парк» и завершилась победой «Далласа» со счётом 4:2.

США — Major League Soccer . МЛС
15 июня 2025, воскресенье. 03:30 МСК
Спортинг Канзас-Сити
Канзас-Сити
Окончен
2 : 4
Даллас
Даллас
1:0 Сулейманов – 8'     1:1 Муса – 11'     1:2 Акоста – 59'     1:3 Камунго – 69'     1:4 Акоста – 82'     2:4 Munoz – 90+1'    
Удаления: Шелтон – 62' / нет

Шапи отличился в самом начале первого тайма. Он получил мяч в районе штрафной площади соперника на правом фланге, убрал его под левую и точным ударом поразил створ ворот. Мяч угодил в девятку.

ВИДЕО

Напомним, «Канзас» занимает 13-е место в Западной конференции, набрав 16 очков. «Даллас» идёт на 10-й строчке — 21 очко.

У Шапи в текущем сезоне два гола и четыре ассиста в 18 матчах.

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