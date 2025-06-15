Видео: Шапи забил невероятный гол в девятку из-за пределов штрафной в МЛС

Российский вингер «Спортинг Канзас-Сити» Магомед-Шапи Сулейманов отметился красивейшим голом в матче МЛС с «Далласом». Игра прошла на стадионе «Чилдренс Мёрси Парк» и завершилась победой «Далласа» со счётом 4:2.

Шапи отличился в самом начале первого тайма. Он получил мяч в районе штрафной площади соперника на правом фланге, убрал его под левую и точным ударом поразил створ ворот. Мяч угодил в девятку.

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Напомним, «Канзас» занимает 13-е место в Западной конференции, набрав 16 очков. «Даллас» идёт на 10-й строчке — 21 очко.

У Шапи в текущем сезоне два гола и четыре ассиста в 18 матчах.

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