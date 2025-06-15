Черчесов рассказал, как тренеры готовили Акинфеева к серии пенальти с Испанией на ЧМ-2018

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о работе с вратарём Игорем Акинфеевым перед серией пенальти в 1/8 финала чемпионата мира 2018 года с национальной командой Испании (1:1, 4:3 пен.). Напомним, в послематчевой серии Игорь отразил два удара.

«Гинтарас Стауче (тренер вратарей сборной России с 2016 по 2021 год. — Прим. «Чемпионата») изучал, кто, куда и зачем бьёт пенальти — информация есть. Понятно, что любой игрок в любую секунду может поменять угол. Но много работы было аналитической. Старались максимум футболистам дать. Гинтарас хорошо свою работу сделал, но «ногу Акинфеева» никто из нас не заменит. Я с Игорем даже не говорил до пенальти, Гинтарас с ним обсудил — и оставили его в покое», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

На домашнем для сборной России мундиале отечественная национальная команда добралась до 1/4 финала соревнований.

Российские футболисты за рубежом: