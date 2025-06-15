Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Окленд Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Черчесов рассказал, как тренеры готовили Акинфеева к серии пенальти с Испанией на ЧМ-2018

Черчесов рассказал, как тренеры готовили Акинфеева к серии пенальти с Испанией на ЧМ-2018
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о работе с вратарём Игорем Акинфеевым перед серией пенальти в 1/8 финала чемпионата мира 2018 года с национальной командой Испании (1:1, 4:3 пен.). Напомним, в послематчевой серии Игорь отразил два удара.

«Гинтарас Стауче (тренер вратарей сборной России с 2016 по 2021 год. — Прим. «Чемпионата») изучал, кто, куда и зачем бьёт пенальти — информация есть. Понятно, что любой игрок в любую секунду может поменять угол. Но много работы было аналитической. Старались максимум футболистам дать. Гинтарас хорошо свою работу сделал, но «ногу Акинфеева» никто из нас не заменит. Я с Игорем даже не говорил до пенальти, Гинтарас с ним обсудил — и оставили его в покое», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

На домашнем для сборной России мундиале отечественная национальная команда добралась до 1/4 финала соревнований.

Материалы по теме
Черчесов — о сборной России перед ЧМ-2018: было непросто выходить на улицу
Черчесов назвал самый качественный матч сборной России на ЧМ-2018. Это не игра с Испанией

Российские футболисты за рубежом:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android