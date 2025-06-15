Черчесов прокомментировал промах Смолова в серии пенальти матча с Хорватией на ЧМ-2018

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о ситуации, в которой оказался бывший футболист сборной России Фёдор Смолов после чемпионата мира — 2018. Нападающий не реализовал пенальти в послематчевой серии с командой Хорватии (2:2, 3:4 пен.) в 1/4 финала турнира. Российская команда тогда потерпела поражение.

«Я ему ничего не сказал тогда. Сколько раз мы виделись — мы этот момент не вспоминали. Наверное, он и сам не знает ответа. Есть момент, который всем и ему не по душе. Футболиста иногда надо оставить в покое — никаких у нас проблем нет. Это уже история. Главное, что теперь он чемпион с усами», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

Национальная команда России под руководством Черчесова впервые в истории вышла в 1/4 финала мундиаля.

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