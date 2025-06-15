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«На Украине сегодня нет футболистов». Йожеф Сабо — о причинах неудач сборной

«На Украине сегодня нет футболистов». Йожеф Сабо — о причинах неудач сборной
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Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо поделился мнением о причинах неудач национальной команды, в частности ответив на вопрос о возможной смене тренера Сергея Реброва на наставника сборной U21 Унаи Мельгосу.

«Надоели эти журналистские разговоры. Реброву вообще нужно сказать спасибо за то, что приехал на Украину и работает с нашей сборной. Он мог бы спокойно тренировать за границей. Проблема сборной не в тренере, а в том, что у нас сегодня нет футболистов», — приводит слова Сабо Блик.ua.

Напомним, на чемпионате Европы 2024 года сборная Украины заняла в своей группе последнее место.

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