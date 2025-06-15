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Стало известно, с какими трудностями может столкнуться «Барселона» при подписании Уильямса

Стало известно, с какими трудностями может столкнуться «Барселона» при подписании Уильямса
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В «Барселоне» ведутся внутренние дебаты относительно целесообразности подписания нападающего «Атлетика» Нико Уильямса после того, как спортивный директор сине-гранатовых Деку провёл встречу с агентом футболиста. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, каталонский клуб может столкнуться с определёнными трудностями при осуществлении перехода 22-летнего вингера. Во-первых, «Барселоне» придётся выплатить солидную сумму в размере € 64 млн за досрочное расторжение контракта. Во-вторых, «Атлетик» будет требовать, чтобы сине-гранатовые выплатили данную сумму сразу и в полном объёме, что потребует значительных финансовых усилий от каталонского клуба, по-прежнему находящегося в процессе восстановления своей экономики. Подчёркивается, что «Барселона» может взять кредит для подписания Уильямса.

В-третьих, между клубами сложились напряжённые отношения в последнее время, поскольку «Атлетик» критиковал сине-гранатовых за дело Негрейры и их ситуацию с финансовым фэйр-плей.

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