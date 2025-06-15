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Главный тренер «Интер Майами» Маскерано прокомментировал ничью с «Аль-Ахли» в 1-м туре КЧМ

Главный тренер «Интер Майами» Маскерано прокомментировал ничью с «Аль-Ахли» в 1-м туре КЧМ
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Главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано высказался о результате матча открытия клубного чемпионата мира — 2025, в котором его подопечные сыграли вничью с «Аль-Ахли» из Египта. Встреча проходила на стадионе «Хард Рок» (Майами, Флорида, США) и завершилась безголевой ничьей — 0:0.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа A. 1-й тур
15 июня 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Аль-Ахли
Каир, Египет
Окончен
0 : 0
Интер Майами
Майами, США

«Я доволен игрой. Во втором тайме мы выглядели гораздо лучше. В первой половине игры мы теряли мяч и допустили несколько опасных атак. Во втором тайме мы перехватили инициативу, взяли игру под контроль и могли победить. Это была захватывающая игра, теперь на очереди следующая», — приводит слова Маскерано The Athletic.

Двумя другими соперниками «Интер Майами» по группе А станут «Порту» и «Палмейрас». Встреча с португальцами запланирована на четверг, 19 июня. Игра с бразильской командой состоится во вторник, 24 июня.

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