Расписание матчей клубного чемпионата мира по футболу 2025 на 15 июня

Сегодня, 15 июня, пройдут четыре матча 1-го тура группового этапа клубного чемпионата мира по футболу 2025 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого игрового дня турнира.

Расписание игрового дня клубного чемпионата мира — 2025 15 июня (время — московское):

19:00. «Бавария» — «Окленд Сити»;

22:00. «ПСЖ» — «Атлетико» (Мадрид);

01:00. «Палмейрас» — «Порту»;

05:00. «Ботафого» — «Сиэтл Саундерс».

Клубный чемпионат мира — 2025 пройдёт в США в срок с 14 июня по 13 июля 2025 года, в турнире примут участие 32 команды, разбитые на восемь групп по четыре участника в каждой. Это первый чемпионат мира среди клубов, проводящийся в таком масштабном формате.

Самые большие стадионы мира: