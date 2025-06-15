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Расписание матчей Клубного чемпионата мира по футболу 2025 на 15 июня 2025

Расписание матчей клубного чемпионата мира по футболу 2025 на 15 июня
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Сегодня, 15 июня, пройдут четыре матча 1-го тура группового этапа клубного чемпионата мира по футболу 2025 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого игрового дня турнира.

Расписание игрового дня клубного чемпионата мира — 2025 15 июня (время — московское):

19:00. «Бавария» — «Окленд Сити»;
22:00. «ПСЖ» — «Атлетико» (Мадрид);
01:00. «Палмейрас» — «Порту»;
05:00. «Ботафого» — «Сиэтл Саундерс».

Клубный чемпионат мира — 2025 пройдёт в США в срок с 14 июня по 13 июля 2025 года, в турнире примут участие 32 команды, разбитые на восемь групп по четыре участника в каждой. Это первый чемпионат мира среди клубов, проводящийся в таком масштабном формате.

Календарь Клубного чемпионата мира 2025
Турнирная таблица Клубного чемпионата мира 2025
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