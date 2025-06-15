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38-летний вратарь «Интер Майами» Устари высказался о ничьей с «Аль-Ахли» в 1-м туре КЧМ

38-летний вратарь «Интер Майами» Устари высказался о ничьей с «Аль-Ахли» в 1-м туре КЧМ
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Аргентинский голкипер «Интер Майами» Оскар Устари высказался о результате матча открытия клубного чемпионата мира — 2025 с клубом «Аль-Ахли» из Египта. Встреча проходила на стадионе «Хард Рок» (Майами, Флорида, США) и завершилась безголевой ничьей — 0:0.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа A. 1-й тур
15 июня 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Аль-Ахли
Каир, Египет
Окончен
0 : 0
Интер Майами
Майами, США

«Меня назвали MVP, но им мог бы стать и вратарь соперника [Мохамед Эль-Шенави]. Он показал невероятную игру. У меня осталось ощущение, что мы могли забить. И в целом по игре мы были лучше», – приводит слова Устари официальный сайт МЛС.

38-летний Устари был признан лучшим игроком матча. За 90 минут голкипер совершил восемь сейвов. Аргентинец выступает за «Интер Майами» с сентября прошлого года. Двумя другими соперниками «Интер Майами» по группе А станут «Порту» и «Палмейрас». Встреча с португальцами запланирована на четверг, 19 июня. Игра с бразильской командой состоится во вторник, 24 июня.

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