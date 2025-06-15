«Ливерпуль» может потратить £ 100 млн на покупку нападающего из клуба АПЛ — The Sun

«Ливерпуль» рассматривает вариант с покупкой крайнего нападающего «Ньюкасла» Энтони Гордона. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, мерсисайдцы готовы заплатить £ 100 млн (€ 117 млн) за трансфер 24-летнего футболиста. Действующие чемпионы Англии рассматривают Гордона в качестве альтернативного варианта для Брэдли Баркола, от продажи которого отказался «ПСЖ». Кроме того, интерес «Ливерпуля» к Гордону обусловлен неопределённостью будущего вингера Луиса Диаса в клубе.

В минувшем сезоне Гордон принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и семью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 65 млн.

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