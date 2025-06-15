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«Киву не запасной вариант». Президент «Интера» высказался о смене главного тренера

«Киву не запасной вариант». Президент «Интера» высказался о смене главного тренера
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Президент миланского «Интера» Джузеппе Маротта высказался о смене главного тренера команды. Экс-наставник клуба Симоне Индзаги ушёл в саудовский «Аль-Ахли», а на его место был назначен бывший футболист «нерадзурри» Кристиан Киву.

«Футбол — это мир, в котором всё легко сгорает. Мы очень любили Симоне Индзаги, но спустя четыре года мы пришли к разводу по обоюдному согласию. Киву — подходящее решение для истории и амбиций клуба: решение было принято за 24 часа. Он не запасной вариант», — приводит слова Маротты журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

«Интер» занял второе место в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Италии (81 очко), отставание от «Наполи» составило одно очко. «Нерадзурри» вышли в финал Лиги чемпионов, где уступил со счётом 0:5 «ПСЖ».

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