«Киву не запасной вариант». Президент «Интера» высказался о смене главного тренера

Президент миланского «Интера» Джузеппе Маротта высказался о смене главного тренера команды. Экс-наставник клуба Симоне Индзаги ушёл в саудовский «Аль-Ахли», а на его место был назначен бывший футболист «нерадзурри» Кристиан Киву.

«Футбол — это мир, в котором всё легко сгорает. Мы очень любили Симоне Индзаги, но спустя четыре года мы пришли к разводу по обоюдному согласию. Киву — подходящее решение для истории и амбиций клуба: решение было принято за 24 часа. Он не запасной вариант», — приводит слова Маротты журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

«Интер» занял второе место в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Италии (81 очко), отставание от «Наполи» составило одно очко. «Нерадзурри» вышли в финал Лиги чемпионов, где уступил со счётом 0:5 «ПСЖ».