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Агуэро: играет ли Роналду на клубном ЧМ? Возможно, он смотрит его по телевизору

Агуэро: играет ли Роналду на клубном ЧМ? Возможно, он смотрит его по телевизору
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Бывший нападающий «Манчестер Сити» и «Барселоны» Серхио Агуэро отметил в разговоре с популярным стримером IShowSpeed отсутствие форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду на клубном чемпионате мира.

Агуэро: Ты фанат Криштиану Роналду, не так ли?
IShowSpeed: Да!
Агуэро: Я уважаю этот выбор, он хороший игрок, но я выбираю Месси.
IShowSpeed: Я выбираю Роналду.
Агуэро: Да, но играет ли Роналду на клубном чемпионате мира?
IShowSpeed: Нет...
Агуэро: Возможно, он смотрит его по телевизору (улыбается).

Месси выступает на клубном чемпионате мира в составе «Интер Майами». В ночь с 14 на 15 июня «Интер Майами» сыграл вничью с «Аль-Ахли» (0:0) в матче открытия турнира.

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