Агуэро: играет ли Роналду на клубном ЧМ? Возможно, он смотрит его по телевизору

Бывший нападающий «Манчестер Сити» и «Барселоны» Серхио Агуэро отметил в разговоре с популярным стримером IShowSpeed отсутствие форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду на клубном чемпионате мира.

Агуэро: Ты фанат Криштиану Роналду, не так ли?

IShowSpeed: Да!

Агуэро: Я уважаю этот выбор, он хороший игрок, но я выбираю Месси.

IShowSpeed: Я выбираю Роналду.

Агуэро: Да, но играет ли Роналду на клубном чемпионате мира?

IShowSpeed: Нет...

Агуэро: Возможно, он смотрит его по телевизору (улыбается).

Месси выступает на клубном чемпионате мира в составе «Интер Майами». В ночь с 14 на 15 июня «Интер Майами» сыграл вничью с «Аль-Ахли» (0:0) в матче открытия турнира.

Роналду позирует с кубком за победу в Лиге наций: