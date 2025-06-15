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Рейндерс: я в «Манчестер Сити» не для того, чтобы заменить Де Брёйне

Рейндерс: я в «Манчестер Сити» не для того, чтобы заменить Де Брёйне
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Новичок английского «Манчестер Сити» Тейани Рейндерс заявил, что перешёл в стан «горожан» не для того, чтобы заменить бельгийца Кевина Де Брёйне, перешедшего в «Наполи».

«Я в «Манчестер Сити» не для того, чтобы заменить Де Брёйне. Я должен играть в свой футбол. Но я беру у разных игроков то, что они делают действительно хорошо, и пытаюсь это адаптировать. В случае с Кевином Де Брёйне мне было важно то, как он сканирует поле, как отдаёт передачи», — приводит слова Рейндерса City Xtra.

О переходе Рейндерса из итальянского «Милана» было объявлено 11 июня. В сезоне-2024/2025 английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» финишировал на третьем месте.

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