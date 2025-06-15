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Луис Суарес высказался о КЧМ после ничьей «Интер Майами» в 1-м туре с «Аль-Ахли»

Луис Суарес высказался о КЧМ после ничьей «Интер Майами» в 1-м туре с «Аль-Ахли»
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Форвард «Интер Майами» Луис Суарес высказался о результате матча открытия клубного чемпионата мира — 2025 с клубом «Аль-Ахли» из Египта. Встреча проходила на стадионе «Хард Рок» (Майами, Флорида, США) и завершилась безголевой ничьей — 0:0.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа A. 1-й тур
15 июня 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Аль-Ахли
Каир, Египет
Окончен
0 : 0
Интер Майами
Майами, США

«Их вратарь [Мохамед Эль-Шенави] сделал много сейвов. Он был лучшим игроком матча, наряду с Оскаром [Устари], в первом тайме. Но для этого и нужны вратари. Физически мы были на высоте, соперник также был очень силён физически, и мы знали, как бороться.

Теперь нам нужно подготовиться к тому, что будет дальше, что будет сложнее. Мы знаем, в каких обстоятельствах мы находимся. Не думаю, что нам нужно в чём-то совершенствоваться. Надо просто забить гол в следующей игре, чтобы успокоиться. Мы оказываем давление на себя, потому что хотим показать, почему мы здесь. Мы хотим соревноваться, хотим побеждать. Мы знаем сложность этого турнира, знаем, с кем нам предстоит столкнуться, и это хороший момент, чтобы показать, на что способен «Интер», — приводит слова Суареса официальный сайт МЛС.

Двумя другими соперниками «Интер Майами» по группе А станут «Порту» и «Палмейрас». Встреча с португальцами запланирована на четверг, 19 июня. Игра с бразильской командой состоится во вторник, 24 июня.

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