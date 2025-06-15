Кремаски заявил, что после совета Месси в перерыве «Интер Майами» лучше провёл второй тайм

Полузащитник «Интер Майами» Бенха Кремаски прокомментировал ничейный результат матча 1-го тура клубного чемпионата мира с египетским «Аль-Ахли» (0:0).

«Думаю, мы провели неплохой второй тайм. Думаю, если мы будем играть так же, как во второй половине, то сможем стать частью этого турнира. Конечно, сложно говорить после одной игры, но мы довольны тем, как сыграли.

В перерыве Месси сказал нам, чтобы мы подолгу владели мячом, так как полузащита была открыта. Он сказал нам сосредоточиться на том, чтобы просто держать мяч… возможности будут появляться. Мы так и поступили, и второй тайм получился более удачным», — приводит слова Кремаски официальный сайт ФИФА.