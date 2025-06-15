Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кремаски заявил, что после совета Месси в перерыве «Интер Майами» лучше провёл второй тайм

Кремаски заявил, что после совета Месси в перерыве «Интер Майами» лучше провёл второй тайм
Комментарии

Полузащитник «Интер Майами» Бенха Кремаски прокомментировал ничейный результат матча 1-го тура клубного чемпионата мира с египетским «Аль-Ахли» (0:0).

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа A. 1-й тур
15 июня 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Аль-Ахли
Каир, Египет
Окончен
0 : 0
Интер Майами
Майами, США

«Думаю, мы провели неплохой второй тайм. Думаю, если мы будем играть так же, как во второй половине, то сможем стать частью этого турнира. Конечно, сложно говорить после одной игры, но мы довольны тем, как сыграли.

В перерыве Месси сказал нам, чтобы мы подолгу владели мячом, так как полузащита была открыта. Он сказал нам сосредоточиться на том, чтобы просто держать мяч… возможности будут появляться. Мы так и поступили, и второй тайм получился более удачным», — приводит слова Кремаски официальный сайт ФИФА.

Материалы по теме
Главный тренер «Интер Майами» Маскерано прокомментировал ничью с «Аль-Ахли» в 1-м туре КЧМ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android