Месси и Устари получили наивысшую оценку в «Интер Майами» за матч КЧМ с «Аль-Ахли» — Goal

Аргентинцы Лионель Месси и Оскар Устари получили оценку 8/10 от портала Goal за матч 1-го тура группового этапа клубного чемпионата мира — 2025, в котором «Интер Майами» встретился с «Аль-Ахли». Игра проходила на стадионе «Хард Рок» (Майами, Флорида, США) и завершилась безголевой ничьей — 0:0.

«Оскар Устари сделал несколько невероятных сейвов в первом тайме и отразил пенальти, чтобы сохранить свою команду в игре. Великолепен в воротах. У Лионеля Месси в первом тайме были серьёзные проблемы. Во втором тайме вёл игру и, к сожалению, не забил победный гол», — объясняет логику выставления оценок портал Goal.

Отметим, что экс-игроки «Барселоны» Серхио Бускетс и Луис Суарес также приняли участие в матче и получили оценку 6/10. Двумя другими соперниками «Интер Майами» по группе А станут «Порту» и «Палмейрас». Встреча с португальцами запланирована на четверг, 19 июня. Игра с бразильской командой состоится во вторник, 24 июня.