Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Месси и Устари получили наивысшую оценку в «Интер Майами» за матч КЧМ с «Аль-Ахли» — Goal

Месси и Устари получили наивысшую оценку в «Интер Майами» за матч КЧМ с «Аль-Ахли» — Goal
Аудио-версия:
Комментарии

Аргентинцы Лионель Месси и Оскар Устари получили оценку 8/10 от портала Goal за матч 1-го тура группового этапа клубного чемпионата мира — 2025, в котором «Интер Майами» встретился с «Аль-Ахли». Игра проходила на стадионе «Хард Рок» (Майами, Флорида, США) и завершилась безголевой ничьей — 0:0.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа A. 1-й тур
15 июня 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Аль-Ахли
Каир, Египет
Окончен
0 : 0
Интер Майами
Майами, США

«Оскар Устари сделал несколько невероятных сейвов в первом тайме и отразил пенальти, чтобы сохранить свою команду в игре. Великолепен в воротах. У Лионеля Месси в первом тайме были серьёзные проблемы. Во втором тайме вёл игру и, к сожалению, не забил победный гол», — объясняет логику выставления оценок портал Goal.

Отметим, что экс-игроки «Барселоны» Серхио Бускетс и Луис Суарес также приняли участие в матче и получили оценку 6/10. Двумя другими соперниками «Интер Майами» по группе А станут «Порту» и «Палмейрас». Встреча с португальцами запланирована на четверг, 19 июня. Игра с бразильской командой состоится во вторник, 24 июня.

Материалы по теме
Не такого старта КЧМ мы ждали. «Интер» Месси отскакивал, но как же не повезло Лео дальше!
Не такого старта КЧМ мы ждали. «Интер» Месси отскакивал, но как же не повезло Лео дальше!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android