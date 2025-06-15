Сегодня, 15 июня, состоятся четыре матча 2-го тура чемпионата Европы среди молодёжных команд (до 21 года) 2025 года в Словакии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей чемпионата Европы U21 15 июня (время — московское):

19:00. Группа В. Англия — Словения;

22:00. Группа D. Финляндия — Украина;

22:00. Группа В. Чехия — Германия;

22:00. Группа D. Нидерланды — Дания.

Действующим чемпионом Европы является молодёжная сборная Англии. В финале турнира 2023 года англичане обыграли Испанию с минимальным счётом 1:0. Чемпионат Европы среди молодёжных команд — 2023 прошёл в Румынии и Грузии.