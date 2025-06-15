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Стало известно, за сколько «Ливерпуль» готов продать Робертсона, интересующего «Атлетико»

Стало известно, за сколько «Ливерпуль» готов продать Робертсона, интересующего «Атлетико»
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«Ливерпуль» ведёт переговоры с мадридским «Атлетико» относительно потенциального перехода левого защитника Эндрю Робертсона. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, на текущий момент мерсисайдцы оценивают 31-летнего футболиста в £ 25-30 млн (€ 29-35 млн). «Матрасники» не готовы платить эту сумму за Робертсона. Подчёркивается, что защитник, чей контракт заканчивается летом 2026 года, хочет заслужить своей игрой пролонгации трудового соглашения.

В минувшем сезоне 31-летний защитник принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

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