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«Всё должно быть ускорено к КЧМ». Хаби Алонсо рассказал о своих первых днях в «Реале»

«Всё должно быть ускорено к КЧМ». Хаби Алонсо рассказал о своих первых днях в «Реале»
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Новый главный тренер «Реала» Хаби Алонсо рассказал о своих первых днях в клубе, а также заявил, что подготовка мадридцев ускорена из-за клубного чемпионата мира — 2025, который проходит в США с 15 июня по 13 июля.

«Первые дни прошли очень позитивно. Постепенно я начинаю знакомиться с футболистами, налаживать столь необходимый контакт, и постепенно прибывает всё больше игроков.

Всё должно быть ускорено к клубному чемпионату мира, потому что у нас очень мало времени, чтобы познакомиться друг с другом и потренироваться. Мы прибыли сюда сегодня. Сегодня также приедут Лунин, Винисиус и Арда Гюлер, и мы начнём формировать команду», — приводит слова Алонсо Madrid Universal.

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